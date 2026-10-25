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Serie A, Inter-Fiorentina 2-1, Thuram e Zielinski la ribaltano nel recupero

I nerazzurri superano i viola al cardiopalma nell'ottava giornata di campionato e agganciano la Lazio in vetta

Marcus Thuram - Ipa
Marcus Thuram - Ipa
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25 ottobre 2026 | 12.36
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Una 'pazza' Inter supera la Fiorentina a San Siro per 2-1, nell'ottava giornata di Serie A, ma lo fa solo in pieno recupero, con le reti di Thuram al 90' e di Zielinski al 97' grazie al calcio di rigore, procurato dallo stesso Thuram, e realizzato in modo impeccabile dal numero 7 nerazzurro che ha consentito di ribaltare il risultato dopo il vantaggio viola firmato da Jimenez al 65' con un tiro incredibile che si infila sotto l'incrocio. La squadra di Chivu grazie a questo successo risale in vetta alla classifica di Serie A con 22 punti, riagganciando l'Inter e staccando la Roma a +4. Grande occasione persa per la squadra di Vanoli che ha accarezzato il sogno dell'impresa e invece resta ferma a 4 punti.

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