circle x black
Cerca nel sito
 

Juventus-Rennes, gol annullato a Lucumì: cosa ha visto il Var che cambia tutto

sponsor

All'88' il difensore trova il gol del sorpasso contro il Rennes, ma dopo l'on field review Morten Krogh annulla tutto per fuorigioco.

Jhon Lucumì - Afp
Jhon Lucumì - Afp
Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 20.56
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

La Juventus assapora il gol del sorpasso nel finale contro il Rennes, ma il Var spegne l'entusiasmo dell'Allianz Stadium. All'88' Lucumì trova la rete del momentaneo 3-2, contro il Rennes in Europa League, sugli sviluppi di un calcio di punizione. La palla resta in area dopo la prima sponda di Nico Gonzalez e il difensore bianconero è il più rapido a intervenire, calciando con il mancino verso la porta. La conclusione viene deviata da Aït Boudlal e beffa Samba, facendo esplodere la gioia dei tifosi juventini. La rete, però, finisce subito sotto la lente della sala Var. All'89' scatta il controllo per valutare la posizione di Lucumì e un possibile fuorigioco attivo. Morten Krogh viene quindi richiamato all'on field review per rivedere l'azione al monitor. Dopo aver esaminato le immagini, l'arbitro decide di annullare il gol. Lucumì è infatti in posizione irregolare sulla prima sponda di Nico Gonzalez e viene considerato attivo nell'azione. Per la Juventus è tutto da rifare: il possibile sorpasso svanisce e la partita finisce 2-2.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Caro carburanti, Conte: "Da decreto governo solo briciole e misure tampone" - Video
Tenta truffa del finto carabiniere ma chiama un militare vero e viene arrestato, l'audio della telefonata
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza