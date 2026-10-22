All'88' il difensore trova il gol del sorpasso contro il Rennes, ma dopo l'on field review Morten Krogh annulla tutto per fuorigioco.
La Juventus assapora il gol del sorpasso nel finale contro il Rennes, ma il Var spegne l'entusiasmo dell'Allianz Stadium. All'88' Lucumì trova la rete del momentaneo 3-2, contro il Rennes in Europa League, sugli sviluppi di un calcio di punizione. La palla resta in area dopo la prima sponda di Nico Gonzalez e il difensore bianconero è il più rapido a intervenire, calciando con il mancino verso la porta. La conclusione viene deviata da Aït Boudlal e beffa Samba, facendo esplodere la gioia dei tifosi juventini. La rete, però, finisce subito sotto la lente della sala Var. All'89' scatta il controllo per valutare la posizione di Lucumì e un possibile fuorigioco attivo. Morten Krogh viene quindi richiamato all'on field review per rivedere l'azione al monitor. Dopo aver esaminato le immagini, l'arbitro decide di annullare il gol. Lucumì è infatti in posizione irregolare sulla prima sponda di Nico Gonzalez e viene considerato attivo nell'azione. Per la Juventus è tutto da rifare: il possibile sorpasso svanisce e la partita finisce 2-2.