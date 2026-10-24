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Serie A, Lazio-Parma 2-1 e Gattuso è da solo in vetta

I biancocelesti superano i ducali all'Olimpico nell'ottava giornata di campionato e volano in testa alla classifica

Taylor - Ipa
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24 ottobre 2026 | 20.20
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Continua la striscia record della Lazio di Gattuso. La squadra biancoceleste si impone 2-1 sul Parma all'Olimpico e sale da sola in vetta alla classifica con 22 punti, a +3 sull'Inter, impegnata domani nel lunch match con la Fiorentina, e a +4 sulla Roma, fermata sul 3-3 a Napoli. Mentre la squadra di Gilardino resta ferma a 4 punti.

Il primo tempo di Lazio e Parma si chiude a reti inviolate con i padroni di casa a fare la partita, ma con il Parma che ha sfiorato il gol in almeno tre occasioni con Romero e Touré. Nel finale la Lazio passa con Isaksen ma il Var gli annulla il gol per fuorigioco millimetrico.

Nella ripresa è un'altra Lazio e si vede subito con il gol del vantaggio di Taylor al 50'. Il centrocampista si inserisce bene sull'assist di Belahyane e con un sinistro perfetto a fil di palo batte Corvi per l'1-0. La pressione della squadra di Gattuso sale di intensità con i gialloblu che arretrano. Al 52' è Frattesi a sfiorare il raddoppio. Ma arriva poco dopo. Al 58' affondo sulla sinistra di Nuno Tavares che crossa al centro, arriva in spaccata Diego Carlos che anticipa il proprio portiere e mette dentro il pallone del 2-0 per la Lazio. In pieno recupero, al 95' il Parma trova il gol, il primo dell'era Gilardino, con Lontani che si inventa un tiro cross che beffa Mandas sotto la traversa per il 2-1 finale.

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