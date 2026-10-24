Caduta horror per Jorge Martin nella gara Sprint del Gran Premio d'Australia. Oggi, sabato 24 ottobre, il pilota spagnolo dell'Aprilia è scivolato verso la parte finale della corsa durante il duello per la testa della gara con Marc Marquez, che ha poi trionfato a Phillip Island, rimediando una brutta caduta che ha richiesto l'intervento in pista della barella.

Martin ha infatti perso aderenza con la pista in curva, rotolando un paio di volte sulla ghiaia a lato del circuito e rimanendo a terra. Immediato l'intervento dei sanitari e degli addetti alla pista, che lo hanno aiutato a rialzarsi e lo hanno portato via con la barella. Proprio la caduta è costata al pilota dell'Aprilia la testa del Mondiale, visto che Marquez è riuscito a sorpassarlo prendendosi dieci punti di vantaggio.