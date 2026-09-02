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"Rapire Mbappé", il folle piano organizzato in Francia: arrestato 18enne

Come raccontato da Le Parisien, il fuoriclasse francese era stato inserito tra i possibili obiettivi di una banda di malviventi

Mbappé - IPA
Mbappé - IPA
02 settembre 2026 | 20.16
Redazione Adnkronos
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La nuova stagione di Liga è iniziata alla grande per il Real Madrid. I Blancos hanno conquistato 9 punti nelle prime tre giornate e condividono già la vetta della classifica con il Barcellona. Tra i protagonisti del super avvio c’è senza dubbio Kylian Mbappé: l fuoriclasse francese ha trovato la via del gol per quattro volte nelle prime tre gare di campionato, anche grazie a una tripletta contro la Real Sociedad nel successo per 4-1 della seconda giornata. Il nome delll'attaccante è però finito oggi di nuovo sulle pagine della cronaca per una vicenda che non ha niente a che vedere con il calcio. Come raccontato da Le Parisien, Mbappé sarebbe stato inserito tra i possibili obiettivi di un piano di rapimento organizzato da un 18enne insieme ad alcuni complici. Il giovane, identificato come Clément L. e noto con lo pseudonimo di Lester Z, è ora in carcere.

Il piano per rapire Mbappé

Secondo il quotidiano francese, Lester Z è stato arrestato a Nanterre il 21 agosto con l'accusa di appartenere a una banda organizzata coinvolta in diverse rapine e aggressioni tra aprile e agosto. A rendere la vicenda inquietante è una lista di 26 persone, trovata su un telefono che gli investigatori stanno analizzando. I nomi sarebbero quelli di potenziali vittime di rapimento, tra cui appunto Kylian Mbappé, insieme ad alcuni imprenditori e a un rapper francese. Le autorità stanno ora cercando di far luce sulla vicenda.

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