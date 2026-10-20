John McEnroe torna a parlare di Carlos Alcaraz e ribadisce tutta la sua ammirazione per il campione spagnolo. L’ex numero uno del mondo, recentemente in Spagna, è stato protagonista di un’intervista a 'La Revuelta', durante la quale ha rinnovato la sua preferenza per il talento di Murcia, sottolineando quanto sia mancato al tennis negli oltre quattro mesi di assenza a causa dell'infortunio al polso. "Alcaraz è il migliore, è il mio giocatore preferito. È la cosa migliore che sia successa al tennis negli ultimi dieci anni. E non lo dico solo perché mi trovo a Madrid. È incredibile, siamo davvero fortunati ad averlo. Sono felice che sia tornato perché, quando era fuori, il tennis era più noioso".

Parole che confermano una stima già manifestata in diverse occasioni. L’ex campione statunitense apprezza soprattutto la varietà del gioco di Alcaraz, una caratteristica che, a suo giudizio, lo rende particolarmente spettacolare anche nel confronto con Jannik Sinner. Nel corso dell’intervista, McEnroe non si è limitato a celebrare Alcaraz, ma ha allargato il discorso al movimento tennistico spagnolo, soffermandosi in particolare su Rafael Nadal, il campione che ha contribuito a trasformare la storia di questo sport.

Secondo McEnroe, l’arrivo di Nadal ha rappresentato un punto di svolta per il tennis spagnolo, aprendo una stagione di successi che oggi trova continuità con Alcaraz e con l’emergere di nuovi talenti come Rafa Jodar. "Rafa ha cambiato tutto. È spuntato dal nulla e ha trasformato il tennis spagnolo. Lo guardavo e pensavo: "Come fa a fare queste cose? Negli Stati Uniti è da tanto tempo che non vinciamo uno Slam, mentre Nadal, da solo, ne ha già conquistati 22. E' straordinario".