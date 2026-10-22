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MotoGp, domani libere e pre-qualifiche Gp Australia: orario e dove vederle

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Si riparte dalla vittoria di Bezzecchi in Indonesia

Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
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22 ottobre 2026 | 16.31
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. A due settimane dal weekend del Gp d'Indonesia, il Motomondiale si sposta a Phillip Island per il Gp d'Australia, in programma da domani, venerdì 23 ottobre, a domenica 25 ottobre. Si comincia all'1.40 di mattina con le prove libere, per continuare alle 6 con le pre-qualifiche. Si riparte dal trionfo di Marco Bezzecchi e dell'Aprilia a Mandalika, dove ha preceduto altre tre moto di Noale, quelle di Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti di domani in tv e streaming.

Gp Australia, il programma di domani

Ecco gli appuntamenti di venerdì 23 ottobre, del Gp d'Australia:

Ore 1.40: MotoGp - Prove Libere

Ore 6.00: MotoGp – Pre-Qualifiche.

Gp Australia, dove vedere libere e pre-qualifiche

Le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gp d'Australia saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.

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