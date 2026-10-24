circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, ordine d'arrivo gara Sprint del Gp Australia e classifica Mondiale

sponsor

Marc Marquez ha trionfato nella gara corta di Phillip Island

Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
24 ottobre 2026 | 06.42
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Marc Marquez trionfa nella gara Sprint del Gran Premio d'Australia di MotoGp. Oggi, sabato 24 ottobre, il pilota spagnolo della Ducati ha vinto la gara corta sul circuito di Phillip Island, sorpassando Jorge Martin, caduto nel corso del duello proprio con Marquez per la testa della corsa e ora distante dieci punti dalla vetta della classifica Piloti del Mondiale. Alle sue spalle il fratello Alex e Ecco l'ordine d'arrivo e la nuova classifica del Mondiale.

MotoGp, ordine d'arrivo gara Sprint Gp Australia

L'ordine d'arrivo della gara Sprint del Gran Premio d'Australia:

1 Marc Marquez (Ducati)

2 Alex Marquez (Ducati Gresini)

3 Fabio Di Giannantonio (VR46)

4 Marco Bezzecchi (Aprilia)

5 Pedro Acosta (KTM)

6 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

7 Brad Binder (KTM)

8 Jack Miller (Yamaha)

9 Diogo Moreira (Honda)

10 Iker Lecuona (Ducati Gresini)

11 Fabio Quartararo (Yamaha)

12 Enea Bastianini (KTM Tech3)

13 Alex Rins (Yamaha)

14 Franco Morbidelli (VR46)

15 Augusto Fernandez (Yamaha Promac)

MotoGp, nuova classifica del Mondiale Piloti

La nuova classifica del Mondiale Piloti di MotoGp:

1 Marc Marquez 365 punti

2 Jorge Martin 355

3 Marco Bezzecchi 315

4 Pedro Acosta 263

5 Ai Ogura 263

6 Fabio Di Giannantonio 252

7 Raul Fernandez 236

8 Alex Marquez 181

9 Francesco Bagnaia 166

10 Fermin Aldeguer 125

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Elisa: "Orgogliosa di chi scende in piazza per difendere diritti sacrosanti" - Video
Da Dragon Ball a Pokemon Go, a Lucca Comics la raccolta delle sigle più amate di Giorgio Vanni - Video
Caro carburanti, De Luca (Pd): "Montagna ha partorito topolino, governo non dà risposte" - Video
Macrì (Leonardo): "Da aerospazio nuovo rinascimento italiano" - Video
La tenda nel fango dei soldati ucraini al fronte, c'è anche un gattino da sfamare - Video
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Vigilante (Gse): "Transizione energetica è fondamentale" - Video
Ue, Durigon: "Contiamo che Giorgetti ottenga scostamento di bilancio"
Centrosinistra, Manfredi: "Ora programma per risposte a italiani" - Video
Caro carburanti, Pichetto: "Se possibile interverremo ancora ma secondo disponibilità" - Video
I colori e i volti dell'India nel calendario Pirelli 2027, il video del backstage


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza