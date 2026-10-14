circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, vandalizzato il murale di Mourinho prima della sfida con il Real

L'opera è stata sfregiata a poche ore dal match

Il murale di José Mourinho - X
Il murale di José Mourinho - X
Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 15.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Imbrattato il murale di José Mourinho. Oggi, mercoledì 14 ottobre, poche ore dalla sfida di Champions League tra la Roma e Real Madrid, che segnerà per la prima volta il ritorno del tecnico portoghese all'Olimpico, l'opera, che si trova nelle vicinanze dello stadio, firmata da Drugi che ritraeva lo Special One porgere la mano a un bambino vestito di giallorosso che portava sotto braccio la Conference League vinta nel 2022 è stata sfregiata.

Il volto di Mourinho è stato infatti oscurato con della vernice nera, con l'immagine che è andata virale su X provocando la rabbia dei tifosi giallorossi. L'episodio ricorda quanto accaduto qualche anno fa, quando un altro murale che ritraeva l'allenatore portoghese sulla Vespa era stato sfregiato a Testaccio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
murale mourinho mourinho murale mourinho sfregiato roma roma real madrid
Vedi anche
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video
Kosovo: torna all'Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale - Videonews
Papa Leone XIV, notte tranquilla dopo l'operazione. Si attende esame istologico - Videonews
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video
Codice della Strada, riforma delle multe: cosa cambia - Video
Confesercenti, Calenda: "Proposta su rigenerazione urbana? Serve pensiero strategico per le città" - Video
Festa del cinema di Roma, Gualtieri: "Evento cresce ogni anno, siamo a numeri straordinari" - Video
The Gilded Age, ecco il trailer della quarta stagione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza