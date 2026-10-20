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Champions, oggi Napoli-Bodo Glimt: orario, probabili formazioni e dove vederla

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La squadra di Allegri ospita i norvegesi nella terza giornata della fase campionato

McTominay - IPA
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20 ottobre 2026 | 10.00
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 20 ottobre, la squadra di Massimiliano Allegri ospita il Bodo Glimt allo stadio Maradona nella terza giornata della fase campionato, dopo le sconfitte contro Arsenal e Villarreal nelle prime due uscite europee. Gli azzurri stanno vivendo un momento negativo e sono chiamati alla reazione dopo la sconfitta contro il Venezia, nell'ultimo turno di Serie A. I norvegesi arrivano invece dal successo per 1-0 contro il Borussia Dortmund nell'ultima gara di coppa, dopo il ko all'esordio contro il Bayern Monaco.

Napoli-Bodo Glimt, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Bodo Glimt, in campo alle 21:

Napoli (3-4-2-1) Milinković-Savić; Rrahmani, Rafa Marin, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Højlund. All. Allegri

Bodo Glimt (4-3-3) Haikin; Sjovold, Gundersen, Aleesami, Bjørkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. All. Knutsen

Napoli-Bodo Glimt, dove vederla

La sfida di Champions League tra Napoli e Bodo sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport 253) e in streaming su Sky Go e Now.

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