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Futuro Napoli, arriva la sentenza di De Laurentiis: “Non è in vendita”

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Il presidente del club azzurro chiude alla cessione del club. "Anni fa ho rifiutato 3,5 mld dagli arabi"

Aurelio De Laurentiis - Ipa
Aurelio De Laurentiis - Ipa
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22 ottobre 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
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"Il Napoli non è in vendita". E' netta la risposta del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis in merito alle indiscrezioni sull'interesse di Matt Rizzetta, patron del Napoli Basket, e di un pool di investitori statunitensi, per l'acquisto della società azzurra. "Circa un anno fa ho ricevuto una richiesta di incontro da Rizzetta. Per educazione rispondo: 'Facciamo l'incontro'. Mi ha introdotto a un paio di fondi che lui rappresentava. Volevano comprare il Napoli. Per saggiare il valore del Napoli abbiamo messo i loro avvocati con i nostri avvocati a confrontarsi. C'era da fare un due diligence, ma non iniziava mai. Volevo vedere dove si volesse arrivare. Questi due miliardi e duecentosessanta milioni volevano pagarli una parte alla firma e una parte in tre anni. Ho detto: 'Signori miei, posso gestire?'. No. Prima dicevano di sì. Il mio ruolo si sarebbe ridotto fino a diventare presidente onorario. Ho detto: "Ho una responsabilità verso la piazza, verso milioni di supporters solo nel mondo occidentale".

Il presidente dei partenopei, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha ricordato poi come anche in passato siano arrivate proposte molto importanti dall'estero: "Se ci fu una proposta degli arabi anni fa? Furono 3,5 miliardi e la mia risposta fu: 'Ma io devo andare in pensione o mi devo ancora divertire?'". De Laurentiis ha poi spiegato che vuole ancora restare nel mondo del calcio. "Io sapevo fare e so fare il cinema. Il calcio non lo sapevo fare, ma ho fatto la gavetta e ho imparato, ora credo di farlo abbastanza bene, nonostante le difficoltà di un calcio che è vecchio e che andrebbe completamente rivisitato e liberato dal gioco di chi le squadre non le ha ma ci conduce per mano giorno dopo giorno".

De Laurentiis ha parlato anche del momento del Napoli e di max Allegri. "Noi dobbiamo ancora lavorare, dobbiamo recuperare gli infortunati, dobbiamo rimanere sereni e tranquilli. Abbiamo un uomo di grande esperienza alla guida e quindi bisognerà avere soprattutto pazienza", ha detto il presidente del Napoli esprimendo la sua fiducia in Max Allegri. "Nella vita si vince e si perde. Ma quando si perde non bisogna buttare il bambino con tutta l'acqua sporca. Bisogna saper aspettare, riconoscere gli errori e modificare quello che è modificabile, tutti insieme".

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