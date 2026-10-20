La Spagna di Carlos Alcaraz cercherà di vincere la Coppa Davis 2026. Intanto, la selezione iberica ha già scelto il nuovo capitano per la prossima stagione: Marc Lopez, attuale allenatore di Jasmine Paolini, prenderà il posto di David Ferrer, alla sua ultima annata da capitano.

Coppa Davis, Marc Lopez capitano della Spagna

Marc Lopez, che già fa parte dello staff della Spagna dall'anno scorso, sarà intanto presente in panchina anche nelle prossime Final 8 del torneo a Bologna, da assistente di David Ferrer. I tifosi si chiedono però ora quale sarà il futuro della sua collaborazione tecnica con Jasmine Paolini, con cui Lopez aveva già lavorato a metà 2025 (accompagnandola alla vittoria agli Internazionali d'Italia), ed è tornato a lavorare con l'azzurra dallo scorso agosto. Non è da escludere l'ipotesi che Marc Lopez possa tenere il doppio incarico, continuando a lavorare con la tennista toscana.