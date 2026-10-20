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Champions League, oggi Psg-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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Big match nella terza giornata della massima competizione europea

Ousmane Dembelé e Lamine Yamal - Ipa/Fotogramma
Ousmane Dembelé e Lamine Yamal - Ipa/Fotogramma
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20 ottobre 2026 | 08.58
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Big match in Champions League. Oggi, martedì 20 ottobre, il Paris Saint-Germain ospita il Barcellona - in diretta tv e streaming - nella terza giornata della massima competizione europea. I parigini sono reduci dalla bella vittoria di Manchester, dove hanno battuto il City per 4-2, mentre i catalani hanno dominato a Istanbul contro il Galatasaray, superato per 4-1.

Psg-Barcellona, orario e probabili formazioni

Il big match tra Psg e Barcellona è in programma oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembelé, Doué. All. Luis Enrique.

Barcellona (4-3-3): Garcia; Espart, Cubarsì, Koundé, Joao Cancelo; Rodri, Fermin Lopez, Pedri; Yamal, Dani Olmo. All. Flick.

Psg-Barcellona, dove vederla in tv

Psg-Barcellona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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