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Roma-Genoa 2-0, Castro-Lulli gol e giallorossi secondi in classifica

La squadra di Gasperini torna al successo in campionato

L'esultanza di Castro - IPA
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17 ottobre 2026 | 20.02
Michele Antonelli
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La Roma non sbaglia contro il Genoa e all'Olimpico ritrova l'appuntamento coi 3 punti. La squadra di Gasperini vince 2-0 contro i rossoblù del grande ex Daniele De Rossi e si prende il secondo posto in classifica in attesa della Lazio, impegnata domenica sera contro la Juventus. I giallorossi reagiscono così alla sconfitta di Champions contro il Real Madrid e ritrovano il sorriso in Serie A, portandosi a quota 17 punti, -2 dall'Inter capolista. Decidono Castro, al primo centro in campionato con i capitolini, e Lulli, al primo gol in Serie A.

Roma-Genoa 2-0

Dopo un primo tempo con poche emozioni, terminato senza reti, è l'ex attaccante del Bologna a sbloccare la partita a inizio ripresa: al 50', sugli sviluppi di un corner, la palla vaga in area e Castro risolve la situazione con un colpo sotto da applausi, piazzando la palla sul secondo palo alle spalle di Bijlow. Pochi minuti dopo, al 68', sale in cattedra Soulé: l'argentino parte sulla destra e porta a spasso la difesa genoana, poi converge verso l'area, scambia con Pellegrini e conclude di sinistro: il pallone, deviato, finisce sui piedi di Lulli, che non sbaglia da due passi e chiude i giochi sul 2-0.

Dopo lo 0-0 della settimana scorsa contro il Como, Gasperini torna al successo. La testa, ora, è però già all'impegno di Champions contro lo Slovan Bratislava, martedì 20 ottobre all'Olimpico. Quello che potrebbe essere uno spartiacque nel percorso europeo della Roma.

Nella prossima giornata di campionato, la Roma affronterà il Napoli al Maradona sabato 24 ottobre alle 18. Domenica 25 ottobre, il Genoa ospiterà il Venezia alle 15.

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