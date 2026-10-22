Buone notizie per Cristante che è tornato ad allenarsi in gruppo. Saranno invece out con il Napoli Dybala, Kone e Svilar

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini perde nuovamente Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso da poco rientrato si è fermato nuovamente nel corso della gara di Champions League con lo Slovan Bratislava. Pellegrini è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rivelato una "lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra". Quindi diverse settimane di stop per il giocatore.

La Roma continua a prepararsi comunque per il big match di campionato contro il Napoli, sabato 24 ottobre, allo Stadio Diego Armando Maradona e le buone notizie arrivano da Bryan Cristante che è tornato a lavorare regolarmente in gruppo, nonostante una evidente fasciatura all’altezza del ginocchio:. Il giocatore punto ad essere a disposizione di Gasperini per la sfida con la squadra di Allegri. Assenti invece Dybala, Koné e Svilar.