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Roma, Pellegrini ko per infortunio muscolare, le ultime sulle sue condizioni e quando torna

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Buone notizie per Cristante che è tornato ad allenarsi in gruppo. Saranno invece out con il Napoli Dybala, Kone e Svilar

Lorenzo Pellegrini - Ipa
Lorenzo Pellegrini - Ipa
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22 ottobre 2026 | 17.29
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini perde nuovamente Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso da poco rientrato si è fermato nuovamente nel corso della gara di Champions League con lo Slovan Bratislava. Pellegrini è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rivelato una "lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra". Quindi diverse settimane di stop per il giocatore.

La Roma continua a prepararsi comunque per il big match di campionato contro il Napoli, sabato 24 ottobre, allo Stadio Diego Armando Maradona e le buone notizie arrivano da Bryan Cristante che è tornato a lavorare regolarmente in gruppo, nonostante una evidente fasciatura all’altezza del ginocchio:. Il giocatore punto ad essere a disposizione di Gasperini per la sfida con la squadra di Allegri. Assenti invece Dybala, Koné e Svilar.

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