circle x black
Cerca nel sito
 

Roma-Slovan Bratislava, scontri tra polizia e tifosi nel settore ospiti

sponsor

Tensione all'Olimpico durante la terza giornata di Champions League

Gli scontri nel settore ospiti - X
Gli scontri nel settore ospiti - X
Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 12.24
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Caos in Roma-Slovan Bratislava. Mentre i giallorossi conquistavano una vittoria fondamentale in campo, battendo 4-0 gli slovacchi nella terza giornata di Champions League, nel settore ospiti dell'Olimpico si sono consumati disordini e scontri tra i tifosi ospiti e la polizia.

Succede tutto verso il 55esimo minuto. Dal settore ospiti inizia un lancio di oggetti verso la Curva Nord, occupata dai tifosi romanisti, con alcuni agenti di polizia che sono intervenuti per calmare gli animi e salvaguardare gli spettatori. I supporters dello Slovan però si sono riversati contro i poliziotti, caricandoli e ne sono nati degli scontri che sono continuati per circa dieci minuti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma slovan bratislava
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro
La preghiera dei soldati prima della battaglia, le immagini dall'Ucraina
'Che spettacolo l'Italia!', cinema protagonista del nuovo spot del ministero del turismo - Video
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte
News to go
Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza