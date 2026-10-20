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Champions League, oggi Roma-Slovan Bratislava: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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I giallorossi sfidano gli slovacchi nella terza giornata della massima competizione europea

Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
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20 ottobre 2026 | 07.52
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna protagonista in Champions League. Oggi, martedì 20 ottobre, i giallorossi ospitano gli slovacchi dello Slovan Bratislava - in diretta tv e streaming - allo stadio Olimpico nella terza giornata della massima competizione europea. Partita fondamentale per la squadra di Gasperini, reduce dalla sconfitta per 4-3 subita in rimonta dal Real Madrid nell'ultimo turno e che al momento ha un solo punto in classifica, ottenuto con il pareggio di Istanbul all'esordio contro il Fenerbahce. Nell'ultima giornata di Serie A invece la Roma ha battuto il Genoa per 2-0 grazie ai gol di Castro e Lulli.

Roma-Slovan Bratislava, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Slovan Bratislava è in programma oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Wesley, De Roon, Pisilli, Molina; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajnc, Markovic, Sandro Cruz; Pokorny, Mustafic; Barseghyan, Martinez, Camara; Griger. All. Yaya Toure.

Roma-Slovan Bratislava, dove vederla in tv

Roma-Slovan Bratislava sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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