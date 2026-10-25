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Serie A, Lecce-Juventus 0-2, a Spalletti bastano McKennie e Douglas Luiz

Trasferta vincente in Puglia per i bianconeri che superano i salentini nell'ottava giornata di campionato

Douglas Luiz - Ipa
Douglas Luiz - Ipa
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25 ottobre 2026 | 17.16
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Una Juventus non brillantissima vince 2-0 al Via del Mare contro il Lecce di Di Francesco e ottiene la seconda vittoria esterna della stagione. A Spalletti bastano le reti di McKennie al 29' e di Dougles Luiz al 41' del primo tempo per gestire la gara. Nella ripresa i salentini ci provano ma Vicario è attento e non corre troppi rischi. Con questa vittoria la Juve sale a 14 punti e aggancia il Frosinone, mentre il Lecce resta fermo a 9.

Partita con poche emozioni e con 0 tiri in porta nella prima mezz'ora da parte di entrambe le squadre. Poi uno schema su calcio di punizione e l'invenzione di Douglas Luiz consente al 28' a McKennie di ribadire in rete in scivolata, poi al 41' arriva il raddoppio dello stesso Douglas Luiz. Nel mezzo anche una chance per Kolo Muani.

Nella ripresa il Lecce alza il ritmo e prende il possesso del pallone, arriva in diverse occasioni dalle parti di Vicario ma i suoi attaccanti non sono in grande condizione e ogni volta strozzano il tiro o si fanno contrarre dalla difesa bianconera. Unici pericoli veri quelli portati da Gallo e da Esteban, ma nel finale la Juve sfiora il tris prima con Woltemade e poi con Cabal. Nel finale Lecce che chiude in dieci uomini per l'ingenua espulsione di Gaspar.

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