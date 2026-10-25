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Serie A, Udinese-Milan 0-2, Pulisic ed Hutchinson stendono i bianconeri

I friulani ospitano i rossoneri nell'ottava giornata di campionato

Pulisic - Ipa
Pulisic - Ipa
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25 ottobre 2026 | 20.10
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il Milan supera in trasferta l'Udinese per 2-0, nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A. Grazie a questi tre punti la squadra di Amorim sale al quarto posto con 18 punti, agganciando la Roma, mentre l'Udinese incassa la sesta sconfitta consecutiva e resta ferma a 4 punti.

Nonostante i numerosi infortuni il Milan passa subito in vantaggio. Al 6' è bravo Pulisic a scattare sul filo del fuorigioco sulla punizione improvvisa calciata da Modric, e a battere Okoye. L'Udinese prova a reagire, ma nel primo tempo non riesce ad impegnare Maignan se non con qualche tiro dalla distanza. Nel finale di prima frazione è Bartesaghi a sfiorare il raddoppio.

Nel secondo tempo il Milan prova ad amministrare e l'Udinese alza i ritmi ma dopo un'occasione fallita da Pulisic è Hutchinson al 60' a trovare il gol del 2-0. L'attaccante inglese è il più veloce a ribadire in rete un tiro da fuori area di Jashari respinto da Okoye. Milan vicino anche al 3-0 con una traversa clamorosa colpita da Ramos. Finale concitato con Davis che sfiora il gol e il Milan che rischia di calare il tris ancora con Bartesaghi.

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