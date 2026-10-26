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Antonelli vince, Sinner esulta: "Sei fortissimo"

Il tennista azzurro ha festeggiato la vittoria del pilota Mercedes ad Austin

Antonelli e Sinner - Ipa/Fotogramma
Antonelli e Sinner - Ipa/Fotogramma
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26 ottobre 2026 | 10.17
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner esulta per Andrea Kimi Antonelli. Il tennista azzurro, costretto a saltare il resto della stagione per l'infortunio al ginocchio rimediato dopo la finale vinta a Wimbledon, è un grande appassionato di Formula 1 e ha seguito con interesse il Gran Premio degli Stati Uniti, vinto proprio dal pilota della Mercedes.

Antonelli ha così avvicinato ulteriormente la matematica vittoria del Mondiale, che potrebbe arrivare con ogni probabilità già in Brasile, e ha incassato i complimenti del numero 1 del tennis mondiale: "Congratulazioni per un'altra vittoria Kimi", ha scritto Sinner in una storia postata sul proprio profilo Instagram, "fortissimo", ha concluso allegando un cuore e la bandiera italiana.

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