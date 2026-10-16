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Juventus, lite Spelletti-Conceicao: "Deve arrabbiarsi con se stesso"

L'attaccante portoghese ha avuto una reazione plateale dopo essere stato sostituito contro il Celta Vigo

Luciano Spalletti e Francisco Conceicao - Ipa/Fotogramma
Luciano Spalletti e Francisco Conceicao - Ipa/Fotogramma
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16 ottobre 2026 | 10.33
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

In casa Juventus tiene banco la lite tra Luciano Spalletti e Francisco Conceicao, dopo il plateale sfogo dell'attaccante portoghese seguito alla sostituzione durante la sfida di Europa League vinta 2-1 contro il Celta Vigo. A fine partita, Spalletti ne ha parlato ai microfoni di SkySport: "Gli conviene essere arrabbiato con se stesso, altrimenti se ne può parlare insieme. Penso faccia a bene a fare così, se ha qualcosa da dire, penso ce l'abbia con se stesso per quella che è stata la prestazione".

"Al di là del fatto della prestazione, però poi è scivolato tre volte all'inizio, il campo lo andiamo a provare, bisogna provarlo seriamente", ha continuato l'allenatore bianconero, "poi è uscito al 70esimo, c'è un'altra partita fra due giorni, questi atteggiamenti, se lo ha fatto,perché i miei collaboratori mi dicono di no, se ha fatto qualcosa poi, ci spiegherà quello che gli dobbiamo dare e vedremo di saldarlo".

Conceicao ha comunque negato di aver discusso con un membro dello staff: "Voglio dire che non ho litigato con nessuno. Quando sono uscito, ho dato una piccola botta alla panchina dove mi siedo, ma non ho litigato con nessuno dello staff. Quello che hanno detto non è vero", ha spiegato a SkySport, "non abbiamo avuto un dialogo. Io non ho parlato con lui e lui non ha detto niente a me. Non abbiamo avuto nessun dialogo. Sono andato dentro, ho cambiato la maglia e poi sono uscito. Sono rimasto dentro tre o quattro minuti: sono andato in bagno, ho cambiato la maglia e poi sono uscito. Voglio chiarire questo perché devono uscire cose vere, non queste cose".

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