La numero 6 del ranking Wta Elina Svitolina annuncia il divorzio da Gael Monfils sui social. "Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto condividere. Tutti sanno quanto l’Ucraina significhi per me. Di cosa ho parlato raramente, invece, è di come la guerra mi abbia segnato interiormente" ha scritto la campionessa ucraina in un lungo post. "L’anno scorso - si legge nel lungo post condiviso su Instagram - vi ho detto che avevo bisogno di allontanarmi dal campo perché non ero nello stato d’animo giusto. Oggi voglio aprirmi un po’ di più. Quello che non avete visto sono state le notti insonni, i dubbi e la sensazione di perdere lentamente me stessa. Gael ha visto tutto questo. Non mi ha mai lasciato la mano".

Svitolina annuncia divorzio da Monfils

Accanto al messaggio, Svitolina pubblica la foto di un abbraccio con Monfils: "Abbiamo combattuto insieme questa battaglia per molto tempo, con tutte le nostre forze. Ma alcune battaglie si combattono nel profondo e nessun amore da parte di qualcun altro può vincerle al posto tuo. Con il tempo, ho capito che devo ritrovare la strada per tornare a me stessa e che non posso farlo all’interno del nostro matrimonio. È la verità più difficile che abbia mai dovuto affrontare e la cosa più difficile che abbia mai dovuto dire alla persona che amo. Gael mi ha ascoltata. Ha rispettato ciò di cui avevo bisogno con una forza e una dignità che non dimenticherò mai. Mi ha amata nelle mie gioie più grandi e nei miei momenti più bui e io l’ho amato con tutto il cuore. Insieme abbiamo costruito una vita meravigliosa e ci è stato donato il dono più prezioso di tutti: nostra figlia, Skai".

La campionessa ucraina, ex numero 3 del ranking Wta, si è soffermata proprio sulla questione familiare: "Skai - precisa - verrà sempre al primo posto. Il nostro matrimonio sta finendo, ma la nostra famiglia no. Saremo sempre i suoi genitori, fianco a fianco, in ogni fase della sua vita. Vi prego di comprendere che non c’è nessuno da incolpare. Ci sono solo due persone che si sono amate profondamente e una storia che sta cambiando forma. Chiediamo la vostra comprensione e lo spazio di cui abbiamo bisogno per guarire. Grazie per il vostro amore".

Il matrimonio tra Svitolina e Monfils

Svitolina, 32 anni, e Monfils, 40 anni, stavano insieme dal 2018 e la loro storia era diventata pubblica nel corso dell'Australian Open 2019. Nel luglio 2021 si erano sposati a Nyon, nel Canton Vaud (Svizzera) e l'anno dopo erano diventati i genitori di Skai, bambina che ha compiuto 5 anni lo scorso 15 ottobre. L'ucraina si prepara a partecipare ancora una volta alle Wta Finals di fine stagione, mentre il francese ha già annunciato il suo ritiro al termine del 2026.