Il tennista emiliano cede contro l'australiano e saluta New York dopo un gran percorso nelle qualificazioni
Finisce contro Alex De Minaur il sogno di Andrea Guerrieri agli Us Open 2026. L'azzurro, al debutto nel tabellone principale di uno Slam, è stato eliminato nel primo turno del torneo americano dal numero 8 del ranking Atp oggi, mercoledì 2 settembre. L'australiano ha dominato il match (interrotto anche per pioggia), archiviando la pratica in 3 set con il punteggio di 6-2 6-2 6-4.
Una sfida iniziata non benissimo dal tennista di Correggio, emozionato per il grande esordio a New York e un po' impacciato soprattutto nei primi game: sicuro fin dall'inizio invece De Minaur, che accusa un solo passaggio a vuoto nel finale, con un controbreak di Guerrieri a metà del terzo parziale. L'australiano avanza così al secondo turno.