circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Venezia-Napoli 0-0 - Diretta

Gli azzurri di Allegri affrontano la squadra di Nicola nella settima giornata di campionato

Max Allegri - Ipa
Max Allegri - Ipa
Segui Adnkronos su Google
17 ottobre 2026 | 14.28
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 17 ottobre, gli azzurri sfidano il Venezia - in diretta tv e streaming - al Penzo nella settima giornata di Serie A. La squadra di Max Allegri è reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Villarreal, che si è imposto per 3-1, mentre in campionato aveva battuto il Frosinone 3-0. Il Venezia invece, che ha accolto Davide Nicola in panchina dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, aveva perso a Bergamo contro l'Atalanta per 3-1.

La sfida tra Venezia e Napoli è in programma oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 15.

Ecco la probabile formazione:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Lang; Hojlund. All. Allegri.

Venezia-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
la partita
Vedi anche
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi
Tensione al Ghetto di Roma, Brigata ebraica insulta Anpi: "Fate schifo, vergogna" - Video
Milano, Salvini al Pirellone contestato dal Pd: "Pensa ai treni e agli aerei" - Video
Ue, il giorno di Zelensky al Consiglio europeo - Videonews dal nostro inviato
Protesta degli autotrasportatori in Sicilia - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza