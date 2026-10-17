Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 17 ottobre, gli azzurri sfidano il Venezia - in diretta tv e streaming - al Penzo nella settima giornata di Serie A. La squadra di Max Allegri è reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Villarreal, che si è imposto per 3-1, mentre in campionato aveva battuto il Frosinone 3-0. Il Venezia invece, che ha accolto Davide Nicola in panchina dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, aveva perso a Bergamo contro l'Atalanta per 3-1.