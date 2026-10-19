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iPhone Duo, quanto dura la batteria del pieghevole Apple

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Con l'apertura dei preordini, Apple ha reso pubblica la capacità effettiva dell'accumulatore tramite una scheda regolatoria dell'Unione Europea. La cifra colloca il modello in una posizione alta ma non di vertice nella gamma recente dei telefoni della Mela

iPhone Duo, quanto dura la batteria del pieghevole Apple
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19 ottobre 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La capacità della batteria di iPhone Duo è stata resa nota solo dopo l'avvio dei preordini, quando Apple ha caricato un documento regolatorio destinato al mercato europeo. Il valore indicato è di 4883 mAh, ottenuto dalla somma di due celle distinte: una da 2962 mAh e una da 1921 mAh. Il dato pone il dispositivo a metà strada tra iPhone 18 Pro, fermo a 4288 mAh, e iPhone 18 Pro Max, che arriva a 5567 mAh. Rispetto al primo, la differenza è pari a circa il 14% in più; rispetto al secondo, a circa l'12% in meno.

Il confronto con gli altri modelli recenti, calcolato sulle versioni con solo eSIM, dotate di celle più grandi rispetto a quelle con alloggiamento per la SIM fisica, vede iPhone Duo in terza posizione. Davanti si trovano soltanto iPhone 18 Pro Max (5567 mAh) e iPhone 17 Pro Max (5088 mAh), quest'ultimo superiore di circa il 4%. Seguono iPhone 16 Pro Max con 4685 mAh, iPhone 18 Pro con 4288 mAh, iPhone 17 Pro con 4252 mAh, iPhone 17e con 4005 mAh, iPhone 17 con 3692 mAh e iPhone Air con 3149 mAh.

Per quanto riguarda l'autonomia in riproduzione video dichiarata da Apple, iPhone Duo raggiunge 44 ore con il display esterno e 31 ore con quello interno. Il primo valore è inferiore solo a quello di iPhone 18 Pro Max, indicato in 45 ore. Gli altri modelli si collocano tra le 26 ore di iPhone 17e e le 39 ore di iPhone 17 Pro Max.

La differenza tra i due dati di autonomia dipende dall'uso dello schermo interno, di dimensioni maggiori, che comporta un consumo più elevato. Chi utilizzerà il dispositivo prevalentemente in questa modalità dovrà quindi attendersi una durata della batteria inferiore rispetto a quella ottenibile con il display esterno.

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iPhone Duo pieghevole batteria Apple
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