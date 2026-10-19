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Longevity Valley, nel Lazio il campus internazionale per la scienza della longevità e l'intelligenza artificiale

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Presentato a Washington il progetto per un ecosistema tecnologico e di ricerca dedicato alla medicina preventiva e alle biotecnologie avanzate

Longevity Valley, nel Lazio il campus internazionale per la scienza della longevità e l'intelligenza artificiale
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19 ottobre 2026 | 19.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, ha avuto luogo la presentazione ufficiale del progetto "Longevity Valley", illustrato come iniziativa strategica per la realizzazione di un campus e di un ecosistema scientifico e industriale di nuova generazione focalizzato sulle scienze della longevità e sulla medicina preventiva. Promossa dalla Longevity Valley Authority in sinergia con investitori internazionali e seguita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite la Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri e in raccordo con la Regione Lazio, l'infrastruttura integrerà laboratori condivisi basati su intelligenza artificiale, automazione e bioingegneria per accelerare la transizione dalla ricerca scientifica allo sviluppo industriale. Sulla portata strategica dell'intervento, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dichiarato :"Con questo progetto l'Italia si candida a diventare un hub di riferimento nelle scienze della longevità. Un'iniziativa che unisce ricerca scientifica, sviluppo industriale e occupazione qualificata, con ricadute importanti per il Lazio e per l'intero sistema produttivo nazionale”, aggiungendo che “è il risultato di un lavoro di squadra con la Regione e i soggetti privati, che dimostra la capacità del nostro Paese di attrarre grandi investimenti internazionali e tradurli in opportunità concrete di sviluppo”.

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha sottolineato: “Siamo una regione leader nelle biotecnologie e nelle scienze della vita. La scelta del Lazio per ospitare il grande progetto della Longevity Valley conferma la forza di un ecosistema che è tornato a essere capace di attrarre investimenti internazionali e sviluppare innovazione. Il nostro obiettivo è trasformare questo patrimonio di ricerca e competenze in opportunità concrete: nuova occupazione qualificata, crescita economica e soluzioni innovative per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone. La Regione Lazio accompagnerà con determinazione ogni fase di questo progetto, che riteniamo strategico e storico”.

L'infrastruttura amministrativa e di supporto burocratico sarà coordinata attraverso la piattaforma Invest in Lazio e il Consorzio Unico Industriale del Lazio, come evidenziato dalla Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, che ha rimarcato l'efficacia del contact point attivato per assistere gli investitori. Sotto il profilo tecnologico e industriale, il co-fondatore della Longevity Valley Authority Gregory Bailey ha spiegato: “L'obiettivo è costruire un campus a sostegno di aziende leader nel settore delle biotecnologie e delle deep-tech, utilizzando l'intelligenza artificiale, l'automazione, la bioingegneria e infrastrutture di ricerca condivise per accelerare il percorso dalla scoperta scientifica all'applicazione commerciale”, con l'ambizione di “creare un ecosistema in grado di sostenere i cambiamenti sociali che possono essere generati nella medicina preventiva e nella longevità, come la Silicon Valley ha fatto nel campo delle tecnologie innovative”.

Il campus favorirà l'accesso a tecnologie avanzate anche per le realtà imprenditoriali minori e collaborerà con istituzioni di rilievo internazionale come il Buck Institute for Research on Aging, estendendo la sperimentazione a settori quali l'assistenza sanitaria, l'alimentazione, l'ambiente e la mobilità per fronteggiare le sfide economiche legate all'invecchiamento demografico.

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medicina preventiva biotecnologie avanzate Longevity Valley scienza della longevità intelligenza artificiale Longevity Valley nel Lazio investimenti esteri MIMIT piattaforma Invest in Lazio Buck Institute for Research on Aging Longevity Valley Authority
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