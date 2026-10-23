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Mimit e AI4I avviano la mappatura della filiera nazionale

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Aperta fino al 20 novembre la consultazione pubblica per analizzare competenze, infrastrutture e barriere dello sviluppo dell'IA in Italia

Mimit e AI4I avviano la mappatura della filiera nazionale
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23 ottobre 2026 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto operativo dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, ha avviato una consultazione nazionale destinata a mappare la filiera italiana dell'intelligenza artificiale, analizzandone la struttura, le competenze tecnologiche e i principali ostacoli allo sviluppo.

L'iniziativa, aperta alla partecipazione di imprese e operatori del settore fino al 20 novembre 2026, si propone di raccogliere dati dettagliati lungo l'intera catena del valore dell'algoritmo, comprendendo l'infrastruttura di calcolo, la gestione delle basi dati, la creazione di modelli, le applicazioni industriali, i servizi di integrazione, la formazione e il trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo. Le informazioni ottenute tramite la ricognizione serviranno a delineare un quadro informativo aggiornato per indirizzare le future politiche pubbliche, definire le priorità di investimento e rimuovere le barriere operative che rallentano la crescita delle aziende tecnologiche nel contesto nazionale, con l'obiettivo finale di rafforzare la competitività industriale dell'Italia nell'adozione delle tecnologie emergenti.

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