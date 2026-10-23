Shadow lancia Blade: cloud e GPU per l'IA sovrana in Europa

La società specializzata in servizi cloud Shadow ha annunciato il lancio ufficiale di blade.sh, una piattaforma infrastrutturale progettata per consentire a sviluppatori, startup e imprese di eseguire modelli di intelligenza artificiale e distribuire applicazioni in ambienti di produzione senza la necessità di gestire hardware dedicato. La soluzione si basa sul riutilizzo della flotta esistente composta da dodicimila GPU, storicamente impiegata per le attività di cloud PC e gaming, sfruttando i momenti di minore traffico residenziale per allocare la capacità elaborativa sui carichi di lavoro professionali dell'intelligenza artificiale.

L'ottimizzazione dei tassi di utilizzo dell'infrastruttura consente di ridurre i costi di calcolo di una percentuale compresa tra il venticinque e il quaranta percento rispetto ai principali fornitori di mercato, azzerando le tariffe per il trasferimento dei dati in uscita e permettendo la pianificazione dei carichi non urgenti nelle fasce orarie a minor consumo.

Per le organizzazioni che richiedono standard elevati di protezione dei dati, la piattaforma offre l'opzione di esecuzione su server sovrani europei gestiti in collaborazione con OVHcloud. Sul piano operativo, la suite si compone del servizio Blade Models per l'accesso immediato tramite API a circa venti architetture algoritmiche destinate a testo, codice, visione e trascrizione audio, a cui si affiancherà la funzionalità AI Fabric per l'orchestrazione automatica e il monitoraggio delle risorse a partire da ambienti Python o repository come Hugging Face. L'offerta integra inoltre l'interfaccia Staan, sviluppata da Qwant ed Ecosia, per il reperimento di informazioni strutturate dal web e il supporto a sistemi di generazione aumentata dal recupero.

Il CEO di Shadow Boris Lecoeur ha sottolineato la portata innovativa dell'operazione: "In Europa non mancano né i talenti né i modelli AI. La sfida per le startup è portare le proprie applicazioni in produzione. La capacità di calcolo è ancora costosa, difficile da gestire e in larga parte controllata da provider non europei. Da oltre dieci anni gestiamo GPU su larga scala. Con Blade mettiamo questa infrastruttura e la nostra esperienza a disposizione delle aziende che sviluppano soluzioni AI in Europa, così che possano concentrarsi sulla creazione dei propri prodotti e portarli sul mercato più rapidamente. Dagli indici di ricerca alle infrastrutture di calcolo, l’Europa sta costruendo un’alternativa tecnologica credibile. Con Blade può ora controllare una componente fondamentale di questo stack tecnologico”.