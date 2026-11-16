Via libera del Consiglio dei ministri ai decreti su energia e infrastrutture

Il Consiglio dei ministri del 9 novembre ha approvato due provvedimenti che intervengono principalmente sul contenimento dei costi energetici e sulla continuità degli investimenti infrastrutturali. Il primo decreto introduce una serie di misure rivolte al settore dell’energia, con l’obiettivo di rafforzare i meccanismi per la riduzione dei costi dell’elettricità e del gas. In particolare, il provvedimento interviene sul sistema dei rimborsi riconosciuti agli impianti termoelettrici alimentati a gas e prevede l’introduzione di nuove regole, la cui definizione è affidata ad Arera, finalizzate a limitare eventuali pratiche speculative e a favorire il trasferimento sui consumatori dei benefici derivanti dai minori costi di produzione delle fonti rinnovabili. A queste disposizioni si aggiungono, per il 2027, misure di riduzione degli oneri di sistema applicati al gas, con effetti destinati a incidere sulla composizione delle bollette. Il secondo decreto è invece dedicato agli investimenti e alle infrastrutture e punta ad assicurare la copertura finanziaria e la prosecuzione degli interventi già avviati. Il testo aggiorna inoltre la disciplina relativa alla finanza di progetto e introduce disposizioni riguardanti diversi settori infrastrutturali, tra cui la rete autostradale e ferroviaria, le infrastrutture portuali e il sistema Mose di Venezia. Il provvedimento interviene anche sulla disciplina delle concessioni demaniali e sulla gestione e valorizzazione degli immobili pubblici. Un ulteriore ambito riguarda le politiche abitative, attraverso misure rivolte a sostenere l’accesso e il mantenimento dell’abitazione da parte dei nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà economica, con specifiche disposizioni destinate anche ai genitori separati. Nel complesso, i due decreti riuniscono quindi interventi in materia energetica, infrastrutturale e abitativa, destinati ora a seguire il relativo percorso previsto per la loro entrata in vigore e attuazione.

Il comunicato del Governo