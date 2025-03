Il cittadino israeliano Eli Sharabi, rilasciato oggi da Hamas, non era a conoscenza del fatto che sua moglie e le sue due figlie adolescenti fossero state uccise durante l'assalto del 7 ottobre 2023. Lo afferma l'emittente Channel 12 spiegando che l'ex ostaggio è stato informato della loro scomparsa dalla madre e dalla sorella quando si è riunito a loro. Sharabi era stato rapito dal kibbutz Be'eri.

La moglie di Sharabi, Lianne, e le loro figlie Noiya, 16 anni, e Yahel, 13 anni, sono state uccise nella stanza di sicurezza della loro casa dove si erano rifugiate durante l'assalto. Il fratello di Sharabi, Yossi, è stato rapito come lui, ma è stato confermato morto. Il suo corpo è ancora trattenuto da Hamas. Channel 12 spiega che pare che Sharabi fosse a conoscenza del decesso del fratello.

Il rilascio degli ostaggi

I tre ostaggi che oggi sono stati liberati da Hamas sono stati fatti salire sul palco a Deir al-Balah, nel centro di Gaza.

Ohad Ben Ami, 56 anni, è il primo ostaggio israeliano che Hamas ha fatto uscire dal veicolo e che ha fatto salire sul palco. Dopo di lui è stata la volta di Eli Sharabi, 52 anni, e Or Levy, 34 anni. I tre sono apparsi molto dimagriti e pallidi. Levy indossava abiti verde oliva che ricordano l'uniforme delle Idf, fa notare il Times of Israel. Ben Ami e Sharabi indossavano abiti marroni con i loro nomi stampati sopra, come quelli dei carcerati.

Sostenuti da miliziani di Hamas in mimetica e con il volto coperto, i tre sono stati registrati mentre pronunciavano discorsi rispondendo a domande. "Dico alle famiglie dei prigionieri di uscire e protestare", ha detto Ben Ami. "Chiedo al governo israeliano di procedere con il secondo e il terzo accordo in modo che tutti i prigionieri possano tornare a casa. Chiedo alle famiglie di essere forti", ha aggiunto.

"Sono molto arrabbiato con il governo israeliano. Spero davvero che l'accordo continui fino alla seconda e terza fase. Sono molto felice di tornare dalla mia famiglia e dai miei amici oggi, e spero davvero di vederli presto. Voglio che i miei amici che sono rimasti qui tornino presto'', ha affermato Sharabi.