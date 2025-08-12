Un 58enne è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza proprio mentre appiccava il fuoco. L'uomo, originario di Montefalcione, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Montefusco, insieme a quelli del gruppo e del nucleo Forestale di Avellino, per incendio boschivo, punito con la reclusione fino a 15 anni. Dal filmato lo si vede appiccare un vasto incendio, che poi ha interessato le contrade Sant'Eusebio e Bosco del Comune di Montemiletto, distruggendo diversi ettari di area boschiva e circa 130 piante di un uliveto privato.