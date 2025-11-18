circle x black
Lecce, bimbo 8 anni trovato morto in casa: cadavere della madre recuperato in mare poco prima

In un'abitazione di Calimera. Il decesso del piccolo potrebbe essere stato traumatico

19 novembre 2025 | 00.11
Redazione Adnkronos
Un bambino di otto anni è stato ritrovato morto in una abitazione di Calimera, in provincia di Lecce. La sua morte potrebbe essere stata traumatica. Poco prima quello di una donna, la madre del piccolo, era stato trovato in mare da un sub. Sui fatti indagano i carabinieri.

"Le ultime ore hanno profondamente sconvolto la nostra comunità", scrive il sindaco Gianluca Tommasi su Facebook. "La tragedia che ci ha colpiti, il ritrovamento in mare del corpo di una nostra concittadina e, poco dopo, quello del figlio nella loro abitazione, rappresenta un dolore immenso e difficile da comprendere. In questo momento così duro, desidero esprimere, a nome mio e dell’intera Amministrazione, la più sincera vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che conoscevano e volevano bene queste due vite spezzate. Un pensiero particolare va ai bambini e ai ragazzi del nostro paese, che più di tutti rischiano di essere colpiti dalla paura e dalla confusione".

"Come comunità abbiamo il dovere di proteggerli, accompagnandoli con attenzione e con il giusto linguaggio, senza esporli a informazioni o commenti che possano generare ulteriore ansia", aggiunge. Poi chiede di lasciare spazio al lavoro delle forze dell'ordine, "evitando la diffusione di voci, supposizioni o ricostruzioni non verificate, che rischiano solo di aumentare lo smarrimento e il dolore. Oggi più che mai dobbiamo restare uniti. Raccogliamoci nel silenzio, nella vicinanza reciproca e nel rispetto. La nostra comunità ha sempre saputo reagire con dignità nei momenti più difficili, e anche questa volta sapremo farlo, insieme".

