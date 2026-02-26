circle x black
Cerca nel sito
 

A Roma, nel quartiere San Lorenzo, apre l'accoglienza notturna per 40 senza fissa dimora

Fino al 30 aprile sarà possibile disporre di un ambiente riscaldato e dotato dei servizi primari alla persona (pernotto, servizi di igiene personale) nella palestra di via dei Campani

A Roma, nel quartiere San Lorenzo, apre l'accoglienza notturna per 40 senza fissa dimora
26 febbraio 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Garantire un servizio di accoglienza notturna a favore di persone senza fissa dimora. E' l'obiettivo dell'accordo recentemente sottoscritto tra l'azienda pubblica servizi alla persona Isma (Istituti S. Maria in Aquiro) e la Comunità di Sant'Egidio. Nel quadro dell'emergenza freddo, l'iniziativa mira a dare una risposta concreta ed efficace ai bisogni emergenti di persone con fragilità, nel periodo di maggiore rischio per le condizioni ambientali, quest'anno a Roma particolarmente avverse per via delle forti piogge. Fino al 30 aprile sarà quindi possibile, per un numero massimo di 40 ospiti, disporre di un ambiente riscaldato e dotato dei necessari servizi primari alla persona (pernotto, servizi di igiene personale) nella palestra di via dei Campani (quartiere San Lorenzo). La struttura messa a disposizione per gli ospiti è di proprietà dell'Asp Isma, il servizio è garantito dalla Comunità di Sant'Egidio.

"Questo progetto semplice ed efficace è coerente con la missione statutaria del nostro ente - afferma Antonio De Napoli, presidente dell'Asp Isma - e ci permette di proseguire nella collaborazione con un partner così importante come Sant'Egidio. Abbiamo dato subito seguito alla riflessione di Gianni La Bella, membro del nostro Cda, e siamo felici di poter contribuire a quanto Comune di Roma e Regione Lazio mettono in campo per le persone senza fissa dimora".

"Tanti anni di amicizia con chi vive per strada hanno dimostrato che è possibile riacquistare la dignità, come testimoniano le numerose soluzioni abitative, dalle accoglienze notturne alle convivenze, aperte dalla Comunità in diversi quartieri di Roma. Siamo grati all'azienda pubblica servizi alla persona Isma per aver messo a disposizione questi locali spaziosi e accoglienti. Per tante persone senza fissa dimora la palestra di via dei Campani sarà un approdo, che grazie all'accompagnamento degli operatori volontari di Sant'Egidio potrà offrire non solo un ricovero notturno, ma la possibilità di risollevarsi e iniziare una nuova vita", sottolinea il portavoce della Comunità di Sant'Egidio, Roberto Zuccolini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
a San Lorenzo apre accoglienza notturna Asp Isma Sant’Egidio quartiere San Lorenzo Roma Comunità di Sant’Egidio
Vedi anche
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza