Fino al 30 aprile sarà possibile disporre di un ambiente riscaldato e dotato dei servizi primari alla persona (pernotto, servizi di igiene personale) nella palestra di via dei Campani

Garantire un servizio di accoglienza notturna a favore di persone senza fissa dimora. E' l'obiettivo dell'accordo recentemente sottoscritto tra l'azienda pubblica servizi alla persona Isma (Istituti S. Maria in Aquiro) e la Comunità di Sant'Egidio. Nel quadro dell'emergenza freddo, l'iniziativa mira a dare una risposta concreta ed efficace ai bisogni emergenti di persone con fragilità, nel periodo di maggiore rischio per le condizioni ambientali, quest'anno a Roma particolarmente avverse per via delle forti piogge. Fino al 30 aprile sarà quindi possibile, per un numero massimo di 40 ospiti, disporre di un ambiente riscaldato e dotato dei necessari servizi primari alla persona (pernotto, servizi di igiene personale) nella palestra di via dei Campani (quartiere San Lorenzo). La struttura messa a disposizione per gli ospiti è di proprietà dell'Asp Isma, il servizio è garantito dalla Comunità di Sant'Egidio.

"Questo progetto semplice ed efficace è coerente con la missione statutaria del nostro ente - afferma Antonio De Napoli, presidente dell'Asp Isma - e ci permette di proseguire nella collaborazione con un partner così importante come Sant'Egidio. Abbiamo dato subito seguito alla riflessione di Gianni La Bella, membro del nostro Cda, e siamo felici di poter contribuire a quanto Comune di Roma e Regione Lazio mettono in campo per le persone senza fissa dimora".

"Tanti anni di amicizia con chi vive per strada hanno dimostrato che è possibile riacquistare la dignità, come testimoniano le numerose soluzioni abitative, dalle accoglienze notturne alle convivenze, aperte dalla Comunità in diversi quartieri di Roma. Siamo grati all'azienda pubblica servizi alla persona Isma per aver messo a disposizione questi locali spaziosi e accoglienti. Per tante persone senza fissa dimora la palestra di via dei Campani sarà un approdo, che grazie all'accompagnamento degli operatori volontari di Sant'Egidio potrà offrire non solo un ricovero notturno, ma la possibilità di risollevarsi e iniziare una nuova vita", sottolinea il portavoce della Comunità di Sant'Egidio, Roberto Zuccolini.