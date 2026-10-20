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Atterraggio d'emergenza a Fiumicino per volo diretto in Arabia: "C'è una bomba a bordo". Ma era un falso allarme

Fonti dello scalo capitolino hanno confermato all'AdnKronos che si è trattato di un falso allarme: era partito da una passeggera in evidente stato di agitazione

Flynas - (Wikipedia)
Flynas - (Wikipedia)
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20 ottobre 2026 | 12.59
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Momenti di paura per i passeggeri di un volo Flynas partito da Milano Malpensa e diretto all'aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita: ieri, intorno alle 15:30, l'aereo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d'emergenza a Roma Fiumicino a causa di un allarme bomba che a seguito di tutti gli accertamenti del caso si è rivelato essere falso. Lo hanno confermato all'AdnKronos fonti dello scalo capitolino.

Secondo quanto ricostruito inizialmente dai media, l'allarme è scoppiato dopo che una passeggera, in stato di agitazione, ha riferito della presenza di un ordigno a bordo. Atterrato a Roma, l'aereo, con a bordo 83 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, è stato accolto dalle forze dell'ordine che hanno provveduto a tutti i controlli di procedura previsti in questo caso, confermando che si trattava di un falso allarme. Tutti i passeggeri sono stati "riprotetti" in nottata sempre con destinazione Gedda.

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allarme bomba
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