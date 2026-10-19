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Antonella Elia operata al Gemelli, il video dopo l'intervento: "Era un tumore borderline, ora è tutto ok"

La comunicazione della showgirl ai suoi follower in un video condiviso via social: "Anestesia tosta ma soddisfacente"

Antonella Elia - (Screen: X)
Antonella Elia - (Screen: X)
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19 ottobre 2026 | 19.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Comunicato ufficiale: tutto a posto, era un tumore borderline per cui ho tolto tube e ovaio ma l'utero c'è ancora". Così Antonella Elia in un video condiviso sui propri canali social dopo l'operazione che aveva annunciato nelle scorse ore e a cui è stata sottoposta presso il Policlinico Gemelli di Roma.

"L'anestesia è stata tosta ma soddisfacente - ha aggiunto -. Non siate preoccupati, sono sopravvissuta ed è molto meglio di quanto ci si aspettasse. Come stanno i capelli?", ha detto ancora Elia. "Non riesco a parlare perché ho mal di gola e ho male alla pancia ma è tutto ok, grazie per tutto il vostro affetto, mi avete rivestito di tale affetto e amore che sono guarita", ha concluso.

La showgirl aveva confessato di aver già affrontato alcuni interventi in passato senza averne però mai parlato pubblicamente. Questa volta però ha scelto di farlo, condividendo la sua esperienza per sensibilizzare: "La prevenzione è importante Ascoltate il vostro corpo e i sintomi. Se ci sono problemi o situazioni da approfondire, seguitele con accuratezza, altrimenti il problema può diventare irrimediabile", aveva detto.

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operazione tumore borderline Policlinico Gemelli
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