Dal Guardian al Times, i media internazionali reputano l'Adnkronos la fonte più autorevole per svelare i dettagli del naufragio del veliero britannico 'Bayesian'. Presente a Porticello (Palermo) fin dai primi istanti della tragedia costata la vita a 7 persone e avvenuta all'alba del 19 agosto, l'inviata dell'agenzia Elvira Terranova, capo della redazione siciliana, ha firmato notizie esclusive, anticipazioni e indiscrezioni, che hanno poi puntualmente trovato riscontro nelle fonti ufficiali e che sono state riprese dalle più importanti testate giornalistiche internazionali, accanto alle notizie scovate in loco dai loro inviati.

Sul sito del britannico 'The Guardian' oltre 1,5 milioni di visitatori ha letto il racconto fatto dai superstiti agli inquirenti svelato da Elvira Terranova e ripreso nel pezzo dell'inviato Lorenzo Tondo, che ha citato a più riprese l'Adnkronos. Anche il quotidiano inglese 'The Times' e l'agenzia di stampa Usa Bloomberg, con l'inviato Donato Mancini, si sono affidati più volte ai lanci di Terranova, citando l'agenzia in più occasioni. In particolare, Tom Kington, del Times, ha riportato l'anticipazione data dall'agenzia relativa ai capi di imputazione ipotizzati dalla Procura di Termini Imerese, naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, e quella relativa all'avviso di garanzia al capitano del veliero, James Cutfield.