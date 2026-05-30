Un branco di cavalli è riuscito a scappare dall'area delle Terme di Caracalla dove erano stati radunati in vista della parata per la Festa della Repubblica. Si indaga per individuare le cause che hanno determinato lo spavento degli animali

Cavalli al galoppo nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma. E' lo spettacolo che numerosi cittadini si sono trovati di fronte e che hanno testimoniato con video che imperversano sui social. Tutto è iniziato quando un branco di cavalli è riuscito a scappare dall'area delle Terme di Caracalla dove gli animali erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno, Festa della Repubblica. Il bilancio finale è di 4 feriti. Si tratta di tre militari dell’Esercito e di una poliziotta che hanno tentato di fermare gli animali. Una militare ha riportato fratture alle costole e una poliziotta è rimasta ferita dopo essere caduta. In pronto soccorso altri due militari.

Nei video postati sui social si vedono cavalli al galoppo per strada inseguiti da auto della Polizia Locale di Roma Capitale che ha ovviamente dovuto fermare il traffico per evitare guai peggiori alle persone e agli animali.

Il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha avviato tutti gli accertamenti necessari per una completa e puntuale ricostruzione dei fatti. Sono attualmente in corso l’acquisizione di immagini dei sistemi di videosorveglianza e ogni altra attività investigativa utile a individuare le cause che hanno determinato lo spavento degli animali e il loro successivo allontanamento lungo alcune strade cittadine.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella relativa all’eventuale esplosione di fuochi d’artificio o di altri fattori esterni che potrebbero aver contribuito all’accaduto. Le verifiche sono finalizzate anche ad accertare se eventuali esplosioni siano avvenute in un unico punto o in luoghi differenti e in concomitanza temporale. Al momento, tuttavia, viene rilevato, nessuna ricostruzione può essere considerata definitiva, almeno fino a quando il quadro informativo non risulterà completo e adeguatamente verificato.