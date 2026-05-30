circle x black
Cerca nel sito
 

Fuga dalla parata del 2 giugno, cavalli al galoppo a Roma: 4 feriti - GUARDA IL VIDEO

Un branco di cavalli è riuscito a scappare dall'area delle Terme di Caracalla dove erano stati radunati in vista della parata per la Festa della Repubblica. Si indaga per individuare le cause che hanno determinato lo spavento degli animali

Cavalli in fuga
Cavalli in fuga
30 maggio 2026 | 08.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Cavalli al galoppo nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma. E' lo spettacolo che numerosi cittadini si sono trovati di fronte e che hanno testimoniato con video che imperversano sui social. Tutto è iniziato quando un branco di cavalli è riuscito a scappare dall'area delle Terme di Caracalla dove gli animali erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno, Festa della Repubblica. Il bilancio finale è di 4 feriti. Si tratta di tre militari dell’Esercito e di una poliziotta che hanno tentato di fermare gli animali. Una militare ha riportato fratture alle costole e una poliziotta è rimasta ferita dopo essere caduta. In pronto soccorso altri due militari.

CTA

Nei video postati sui social si vedono cavalli al galoppo per strada inseguiti da auto della Polizia Locale di Roma Capitale che ha ovviamente dovuto fermare il traffico per evitare guai peggiori alle persone e agli animali.

Il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha avviato tutti gli accertamenti necessari per una completa e puntuale ricostruzione dei fatti. Sono attualmente in corso l’acquisizione di immagini dei sistemi di videosorveglianza e ogni altra attività investigativa utile a individuare le cause che hanno determinato lo spavento degli animali e il loro successivo allontanamento lungo alcune strade cittadine.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella relativa all’eventuale esplosione di fuochi d’artificio o di altri fattori esterni che potrebbero aver contribuito all’accaduto. Le verifiche sono finalizzate anche ad accertare se eventuali esplosioni siano avvenute in un unico punto o in luoghi differenti e in concomitanza temporale. Al momento, tuttavia, viene rilevato, nessuna ricostruzione può essere considerata definitiva, almeno fino a quando il quadro informativo non risulterà completo e adeguatamente verificato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festa della Repubblica cavalli in fuga roma cavalli parata 2 giugno fuga cavalli
Vedi anche
News to go
Mancata riconsegna del bagaglio in aeroporto, per Cassazione è già reclamo valido
Piazza di Siena, Nepi Molineris: “Importante lasciare in eredità dopo l'evento sportivo qualcosa sul territorio” - Video
News to go
Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure
Cristina D'Avena, la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay - Le videonews
News to go
Ponte del 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete stradale
Cartoons in the Bay, Pera Toons: "Ai ragazzi dico di non mettere da parte la risata"
Reggio Emilia, camion si ribalta: maiali in fuga sulla carreggiata - Video
Cottarelli: "Rialzo tassi Bce a giugno non scontato" - Video
Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi - Videonews dalla nostra inviata
Bankitalia, da Panetta allarme inflazione e pil: "Innovare per crescere" - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Elezioni amministrative, ballottaggi il 7 e 8 giugno
News to go
Export italiano corre verso i Paesi extra Ue: +11,3% ad aprile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza