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Cornicione crollato a Trastevere, in corso lavori messa in sicurezza dell'area

Marin (I Municipio): "Dovrebbero essere ultimati entro lunedì"

Cornicione crollato a Trastevere, in corso lavori messa in sicurezza dell'area
10 aprile 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono in corso i lavori di messa in sicurezza del palazzo tra via Giggi Zanazzo e via Giulio Cesare Santini, nel cuore del quartiere romano di Trastevere, interessato venerdì scorso dal crollo di un cornicione. "L'amministratore del condominio ha chiesto i permessi per i lavori al Comune e noi li abbiamo autorizzati. Puntiamo ad eliminare i detriti quanto prima e a permettere il ripristino della circolazione", dice all'Adnkronos Stefano Marin, assessore alle Politiche Ambientali, Rifiuti, Rapporti con i cittadini e Polizia Locale del I Municipio. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni "e dovrebbero essere ultimati entro il pomeriggio di lunedì 13 aprile", spiega Marin.

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Roma Trastevere Cornicione crollato lavori messa in sicurezza
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