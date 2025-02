Indagini serrate sul caso di 'deepfake' a sfondo sessuale che ha coinvolto centinaia di ragazzi e ragazze ad Acri, nel Cosentino, dove circa 1200 foto di adolescenti sono state modificate mediante programmi di Intelligenza Artificiale e fatte circolare in rete e sui social, in particolare via Telegram.

I presunti autori e le vittime dei fotomontaggi sono per lo più di età compresa tra i 13 e i 17 anni. Per questo motivo, la Procura di Cosenza, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di diffamazione a mezzo internet, ha informato del caso la Procura dei Minorenni presso il Tribunale di Catanzaro.

I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, delegati a svolgere le attività d'indagine, hanno sequestrato decine di cellulari, memorie fisiche, computer e altro materiale informatico, che in queste ore saranno scandagliati per risalire ai responsabili. Si indaga anche per accertare eventuali scopi di lucro. Intanto, questa mattina, gli studenti degli istituti superiori di Acri hanno manifestato davanti alla sede del liceo cittadino contro l'odio e la violenza in rete, chiedendo un incontro urgente alla preside affinché anche la scuola prenda posizione sulla vicenda.