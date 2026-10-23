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David Rossi, Giletti: "L'Italia è un Paese di misteri, servono inchieste coraggiose"

Il giornalista commenta le rivelazioni sul caso e denuncia: "Esiste un pericoloso Stato parallelo"

Massimo Giletti - (Fotogramma/Ipa)
Massimo Giletti - (Fotogramma/Ipa)
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23 ottobre 2026 | 19.54
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

"L'Italia è un Paese di misteri". E' quanto detto da Massimo Giletti, a margine dell'evento 'City Talks', organizzato a Napoli da Spin Factor, rispondendo alle domande dell'Adnkronos sugli ultimi clamorosi casi di cronaca dal caso Ranucci alle ultime novità sulla morte di David Rossi, rivelate dalla commissione di inchiesta parlamentare, anticipate dal giornalista nel corso della sua trasmissione 'Lo stato delle cose'.

"L'Italia resta un Paese pieno di misteri"

"Le più grandi stragi non hanno mai avuto riscontri concreti sui mandanti, su chi ha messo le bombe, su chi ha ucciso. Figurarsi sugli ultimi casi che sono clamorosi" fa notare Giletti. Prendiamo il caso di David Rossi "quando si cita il nome di Mussari come mandante di una spedizione punitiva che poi finisce in tragedia. Poi bisogna trovare le prove, andare a processo, ma sono sconvolgenti queste dichiarazioni e fanno riflettere". "I misteri sono troppi in Italia e quando è così vuol dire che c'è un parallelismo di Stato pericoloso, che va combattuto con le inchieste televisive, giornalistiche, senza avere paura di raccontare le altre verità, quelle che nessuno vuole raccontare. Ma ci vuole coraggio" conclude.

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