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David Rossi, la commissione di inchiesta fa i nomi di due persone: "Sarebbero coinvolte"

Cosa ha detto il presidente della Commissione parlamentare, Gianluca Vinci, nelle comunicazioni allo stesso organismo parlamentare che si è riunito in seduta

La ricostruzione della morte del manager Mps David Rossi - Ipa /Tg1
La ricostruzione della morte del manager Mps David Rossi - Ipa /Tg1
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19 ottobre 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi fa i nomi di due persone che "sarebbero coinvolte". "L'Ufficio di presidenza ha avuto modo di valutare elementi informativi acquisiti dai consulenti della Commissione nell'ambito di alcuni colloqui con detenuti", ha detto il presidente della Commissione parlamentare, Gianluca Vinci, nelle comunicazioni allo stesso organismo parlamentare che si è riunito in seduta stamattina aggiungendo che "in base agli elementi acquisiti dalla Commissione nelle vicende che hanno portato alla morte di David Rossi sarebbero coinvolti, con ruoli diversi, Giuseppe Mussari, quale mandante di un'azione di intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di David Rossi, e Gabriele Ceccherelli, quale soggetto che avrebbe organizzato e scelto le persone, al momento non ancora individuate, da coinvolgere nella fase esecutiva nei confronti di Rossi pur rimanendo egli stesso all'esterno di Palazzo Salimbeni".

Mussari, ex presidente di Mps, già ieri, dopo le prime indiscrezioni su un suo presunto coinvolgimento, aveva parlato di "calunniosa follia", minacciando azioni legali nei confronti di coloro che "oseranno ripeterla". E così Ceccherelli, leggenda del calcio storico fiorentino, che ieri aveva dichiarato a Libero: "In questa faccenda io sono proprio all’oscuro di ogni cosa. Tutto quello che so l’ho saputo tramite i giornali e questi delle Iene.. E' venuta anche Rai3 sotto casa a rompere i c...".

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inchiesta morte David Rossi intimidazione Palazzo Salimbeni
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