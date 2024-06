Elezioni 'di fuoco', nella notte dello spoglio +27% italiani su Pornhub

Dopo il voto, tutti a letto. Ma mica a dormire. Nel weekend delle elezioni europee gli italiani si sono lasciati andare. Almeno stando ai dati che ha diffuso il sito a luci rosse Pornhub e in possesso da Adnkronos: ci sono stati picchi di crescita di contatti del 14% e del 18% nelle giornate di sabato e domenica. Ma non solo: lunedì notte gli italiani sono passati dallo spoglio allo spogliarsi e infatti il sito hard ha fatto registrare un clamoroso +27% proprio alle 3, a partita ormai chiusa. E' il quadro delineato dalla stessa piattaforma del porno per raccontare le elezioni europee vissute fuori dalle urne.

Rispetto al numero solito di accessi durante il fine settimana, infatti, gli italiani hanno iniziato ad accedere alla piattaforma poco dopo l'apertura dei seggi, alle 8 del mattino, con un picco di registrazioni all'ora di pranzo di domenica. Dopo una lieve inflessione delle visualizzazioni, a ridosso della chiusura delle urne, Pornhub ha incassato invece un aumento esponenziale degli accessi dalle 22 di domenica alle 3 di notte, forse nell'eccitazione per l'attesa dei risultati e per una accattivante maratona post voto. Addirittura il Bel Paese ha registrato l'incremento maggiore di accessi dopo il voto, rispetto a tutti gli altri paesi europei. (di Silvia Mancinelli)