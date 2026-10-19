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Ex Ilva, scoppia la protesta: lavoratori occupano l'aeroporto di Genova

La decisione di occupare arriva dopo l'annuncio dei commissari del ricorso alla cassa integrazione per quasi tutti i dipendenti dello stabilimento ligure

Stabilimento ex Ilva a Conigliano, Genova - Ipa
Stabilimento ex Ilva a Conigliano, Genova - Ipa
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19 ottobre 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I lavoratori ex Ilva di Genova hanno occupato l'aeroporto Cristoforo Colombo. Gli operai sono partiti in corteo dallo stabilimento di Cornigliano. All'arrivo all'aeroporto non hanno trovato resistenza da parte dei poliziotti che li hanno fatti passare. La decisione di occupare, presa oggi all'alba nell'assemblea dei sindacati per decidere sulle azioni di lotta, arriva dopo l'annuncio dei commissari del ricorso alla cassa integrazione per quasi tutti i dipendenti dello stabilimento ligure.

In una vertenza come quella dell’ex Ilva non esiste uno stop alla mobilitazione. Siamo in una situazione di emergenza costante: ci sono momenti in cui si sciopera, momenti in cui si manifesta, momenti in cui si blocca, si fanno assemblee, trattative. Ma questa non è una vertenza ‘stop and go’, questa è una vertenza in cui la mobilitazione è permanente, da parte dei lavoratori e da parte delle organizzazioni sindacali”, aveva spiegato il segretario generale della Fiom Michele De Palma, a margine della manifestazione de La Via Maestra, organizzata dalla Cgil sabato scorso in piazza del Popolo a Roma.

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