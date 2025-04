Expo 2025, Talarico fornitore ufficiale cadeaux del padiglione Italia di Osaka

L’eccellenza dell’artigianato italiano si fa ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. È con grande orgoglio che Talarico Cravatte, storica realtà sartoriale con sede a Roma e simbolo della più alta tradizione manifatturiera italiana, è stata ufficialmente designata fornitore dei cadeaux istituzionali per il Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka, che viene inaugurato oggi. Nel contesto di uno degli eventi internazionali più significativi a livello culturale, tecnologico e commerciale, si legge in una nota, Talarico avrà l’onore di rappresentare l’eleganza e la raffinatezza dello stile italiano attraverso una collezione esclusiva di accessori in seta, pensati appositamente per omaggiare ospiti, delegazioni e rappresentanze istituzionali in visita al Padiglione Italia. Per l’occasione, Talarico ha realizzato due cravatte in pura seta di altissima qualità, espressione di artigianalità e cura per il dettaglio: una prima versione decorata con l’immagine stilizzata del bonsai, simbolo iconico della cultura giapponese e metafora di equilibrio, crescita e connessione con la natura, Simbolo di armonia ed equilibrio, il bonsai rappresenta - nella cultura orientale e in particolare in quella del Giappone - un mezzo di collegamento tra uomo, arte, natura e divinità. In questa speciale cravatta Talarico, la presenza del bonsai dà concretezza all’idea de “L’arte rigenera la vita”, espressione concettuale che ha accompagnato la costruzione del Padiglione Italia all'Expo 2025 Osaka. Una seconda versione in tinta unita blu, elegante e sobria, pensata per rappresentare la versatilità e la sobrietà dello stile italiano. Entrambe le cravatte sono impreziosite dalla presenza del logo ufficiale del Padiglione Italia, visibile come elemento distintivo e rappresentativo dell’identità nazionale.

A completamento della proposta, è stato creato un foulard in seta dedicato al pubblico femminile, frutto di un’attenta progettazione artistica e simbolica. Il disegno, concepito in esclusiva per l’Expo 2025, è un vero e proprio omaggio alla città ospitante, Osaka: una composizione raffinata che intreccia simboli, architetture e suggestioni della cultura giapponese, con al centro la mappa dell’Esposizione Universale, in cui è chiaramente indicata la posizione del Padiglione Italia, accompagnato dal logo molto più di un semplice accessorio: è una vera e propria mappa poetica che racconta l’incontro tra due culture straordinarie, quella italiana e quella giapponese. Questo foulard, realizzato in edizione limitata per i visitatori del Padiglione Italia, diventa il ricordo perfetto diun’esperienza unica, in cui la creatività italiana incontra la tradizione giapponese sotto il segno della sostenibilità, della cultura e del futuro condiviso. Indossarlo significa portare con sé un frammento di Expo 2025 Osaka: un abbraccio tra Oriente e Occidente, tra storia e innovazione, sogno e realtà. Questa collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra tradizione e innovazione, tra cultura e design, confermando il ruolo strategico del sistema moda e dell’alto artigianato italiano all’interno delle politiche di diplomazia culturale promosse dal nostro Paese.

“Siamo profondamente onorati di essere stati scelti come fornitori ufficiali del Padiglione Italia per l’Expo di Osaka 2025. Ogni nostro accessorio è pensato come un messaggero di valori, bellezza e identità. Con questa collezione vogliamo raccontare una storia di dialogo tra culture, di rispetto per le tradizioni e di apertura verso il futuro”, ha dichiarato Maurizio Talarico, fondatore e direttore creativo dell’azienda. Il Padiglione Italia, attraverso i suoi spazi, i suoi contenuti e le sue collaborazioni, si propone di raccontare il nostro Paese come luogo di connessione tra persone, territori, saperi e tecnologie, con uno sguardo rivolto all’innovazione e alla sostenibilità. Con la sua partecipazione, Talarico si inserisce a pieno titolo tra le eccellenze chiamate a testimoniare il valore del “Sistema Italia” su scala globale, portando con sé la forza di una tradizione che guarda al domani.