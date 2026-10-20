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Fabrizio Corona contro Mediaset: "Non ho paura, mi prendo responsabilità di quello che ho detto"

L'ex paparazzo al termine dell'udienza davanti alla giudice del Tribunale civile di Milano intentata da Marina e Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui per la puntata di 'Falsissimo' del 26 gennaio

Fabrizio Corona - (Ipa)
Fabrizio Corona - (Ipa)
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20 ottobre 2026 | 13.48
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

"Mi prendo la responsabilità di tutto quello che ho detto. Hanno sbagliato persona perché io non ho paura, ho fatto otto volte avanti e indietro dalla galera, per essere fermato mi devono sparare. Se pensano di avere ragione perché hanno voluto censurarmi?". Così Fabrizio Corona al termine dell'udienza davanti alla giudice Stefania Novelli del Tribunale civile di Milano.

A intentare la causa il gruppo Mediaset, Marina e Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui per la puntata di 'Falsissimo' del 26 gennaio scorso con cui Corona avrebbe infangato i personaggi televisivi causando danni reputazionali e patrimoniali quantificati complessivamente in 160 milioni di euro.

Nell'udienza tecnica le parti hanno avanzato la propria richiesta di ammissione delle prove, tema su cui la giudice si è riservata: potrà decidere se e quali prove ammettere oppure decidere.

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