Sono sempre i fiori l'omaggio preferito per la festa della mamma che si celebra domani, 11 maggio 2025. Secondo Coldiretti li sceglierà un italiano su due. E la spesa prevista per bouquet e piantine si supererà quest'anno i 200 milioni di euro, secondo quanto emerge da un’indagine condotta tra i fioristi di Assofioristi Confesercenti.

Del resto l'origine antichissima di questa festa che si celebra fin dal tempo dei greci e dei romani per le divinità femminili, era anche collegata alla primavera e all'esplosione dei fiori con la rinascita della natura.

Fiori e piante preferite dai giovani: quali sono

A scegliere un regalo ‘verde’ per la mamma sono soprattutto i più giovani. La rosa resta il fiore più regalato, sia da sola che in mazzi. Scelte anche le orchidee, le peonie, i garofani, i girasoli, i tulipani e gli anturium. Si consolida anche la tendenza ad acquistare piante in vaso, regalo percepito come più duraturo: a partire dalle azalee, ma anche ortensie, piante di rose, calle, gardenie e infine gerani, preferiti per la loro robustezza e lunga fioritura.

Peluche, cioccolata ed esperienze da condividere

Ma accanto ai fiori non mancano anche altri pensierini magari da aggiungere agli stessi bouquet come cuoricini di cioccolata, orsetti di peluche, angeli di porcellana per le collezioniste. Tutte piccole cose a portata di tasca anche per i più giovani.

Per chi ha maggior disponibilità poi ci sono le esperienze da condividere. Si va da una giornata relax tra trattamenti estetici e terme al parco dei divertimenti dove sono state pensate 'emozioni' proprio per la ricorrenza. Ad esempio al Magicland, parco del Centro-Sud, per la festa della mamma tra le novità c'è: Magic Winx, un’esperienza sensoriale tra pianeti incantati, foglie volanti e scenografie da sogno. Un’attrazione pensata per far brillare gli occhi di tutta la famiglia.

Ultima tra le tendenze: il diario 'Mamma raccontami la tua vita', un pensiero che negli anni potrebbe diventare una vera e propria eredità e reliquia per gli stessi figli.