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Firenze, 17enne in gita scolastica accusa un malore e muore

Il giovane siciliano si sarebbe sentito male mentre stava facendo un giro su una bici elettrica

Ambulanza - Fotogramma /Ipa
Ambulanza - Fotogramma /Ipa
11 aprile 2026 | 21.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno studente di 17 anni, arrivato a Firenze dalla Sicilia in gita scolastica, è morto a causa di un malore. Secondo le prime informazioni, il giovane – di Adrano, in provincia di Catania – si sarebbe sentito male mentre stava facendo un giro su una bici elettrica, e dopo aver perso conoscenza non si sarebbe più ripreso. La procura di Firenze ha disposto il sequestro della salma per l'esame autoptico previsto per martedì 14 aprile.

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studente malore firenze firenze studente morto malore
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