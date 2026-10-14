Galdieri (Tsrm): "In radiologia ruolo tecnico cresce con tecnologia"

'Nostra presenza al prossimo Congresso Sirm, per la prima volta, dimostra quanto siamo indispensabili gli uni per gli altri'
"Negli ultimi anni, grazie anche all'ampliamento della tecnologia, il ruolo del tecnico è cambiato: si tratta di una professione che cresce parallelamente al crescere della tecnologia. Questo aspetto porta ad avere degli esami diagnostici migliori e aiuta anche il radiologo nella refertazione". Così Carmela Galdieri, presidente nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica (Tsrm), partecipando oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato dalla Società italiana di radiologia medica ed interventistica (Sirm) e dalla Commissione di albo nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica.
"La presenza dei tecnici radiologi al prossimo Congresso Sirm, per la prima volta - evidenzia Galdieri - dimostra quanto siamo indispensabili gli uni per gli altri: lavorare insieme per un fine comune, che è il bene del paziente, è molto bello. Parlare insieme, riuscire a condividere metodiche, aiutarci e supportarci nella diagnostica è davvero un passo avanti. L'innovazione, per la nostra professione, è molto importante: saper utilizzare apparecchiature di ultima generazione, che permettono anche un risparmio di dose al paziente, è un bene comune. Per la nostra professione l’intento è supportare il paziente nel suo percorso, che a volte è anche di tipo oncologico. Avere delle tecnologie di ultima generazione - conclude - è un passo in avanti".