Giornata Internazionale Yoga, in Triennale Milano i 108 saluti al sole

Mancano pochi giorni alla Giornata Internazionale dello Yoga, celebrata in tutto il mondo al solstizio d'estate del 21 giugno, e BaliYoga.it, la più grande scuola di yoga d’Italia, fondata da Simona Tarabini a Milano nel 2014, rinnova l’invito all’appuntamento gratuito e aperto a tutti dalle ore 19 alle 21 ai Giardini della Triennale di Milano per la tradizionale pratica dei 108 saluti al sole che guiderà con i suoi 40 insegnanti certificati. Il saluto al sole, o Surya Namaskar, è una sequenza di 9 posizioni yoga sincronizzate con il respiro, che offre significativi benefici fisici e mentali. Ogni saluto rappresenta un ringraziamento al sole, simbolo di vita ed energia. Il 108 corrisponde a un numero sacro nella tradizione yogica, associato alla totalità e alla connessione con l’universo.

"Siamo felici di questo mese di pratica gratuita condivisa con tanti praticanti sia vecchi che nuovi, consentendo a tutti di tornare alle basi del movimento ed unirci per una preparazione funzionale a vivere l’esperienza del 21 giugno in modo ancora più emozionante - afferma Simona Tarabini, fondatrice di BaliYoga.it -. Quest’anno celebriamo il decimo anno dalla nascita di BaliYoga.it e desideriamo festeggiare questo traguardo con la nostra città, invitando tutte e tutti i milanesi alla appassionante esperienza dei 108 saluti al sole". La partecipazione collettiva all’evento, che nelle edizioni passate ha coinvolto oltre 700 partecipanti, amplifica i benefici fisici e mentali, rendendo l’esperienza particolarmente intensa e trasformativa. L’appuntamento è gratuito e accessibile a chiunque, anche ai principianti, ma per chi desidera avvicinarsi a questa pratica in modo graduale e consapevole e arrivare preparati all’incontro, è consigliabile praticare qualche saluto al sole nella settimana precedente.

Per partecipare agli incontri e all’appuntamento del 21 giugno con i 108 saluti al sole è necessario iscriversi sul sito www.BaliYoga.it. Nella sera prima dell’evento, il 20 giugno, sono sconsigliate attività fisiche intense e l’uso di bevande alcoliche, ma soprattutto è importante darsi il tempo per riposare. Il giorno dell’evento poi, si consiglia di mangiare leggero, almeno quattro ore prima dell’inizio della pratica, e di idratarsi bevendo abbondantemente durante tutta la giornata. All’appuntamento alle ore 19 in Triennale è importante portare con sé, oltre al proprio tappetino che è fondamentale, acqua, abbigliamento comodo e antizanzare. Se si soffre di pressione bassa o altre condizioni influenzate dal caldo, è utile avere con sé dello zenzero, liquirizia o altro utile per un rapido boost di energia.Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una maglia personalizzata con frasi ideate dai praticanti. Inoltre alla serata sarà presente un fotografo per scattare foto ricordo prima, durante e dopo la pratica e tutti gli scatti saranno disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito www.BaliYoga.it.