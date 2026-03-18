circle x black
Cerca nel sito
 

Giornata vittime Covid, Ordini dei medici: "In pandemia una strage di operatori, c'è stata rabbia e ora c'è delusione"

Il sacrificio dei sanitari, evidenzia il presidente nazionale della Fnomceo Filippo Anelli, "è rimasto nella coscienza collettiva, ma ancora non c'è un piano per sostenere le professioni"

Giornata vittime Covid, Ordini dei medici:
18 marzo 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

A 6 anni dal 18 marzo 2020, quando una lunga colonna di camion militari sfilò a Bergamo, nel silenzio del lockdown, trasportando verso altre città le bare delle vittime del Covid, i sentimenti dei medici sono di "rabbia e delusione", dice all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). "Allora i professionisti sono stati lasciati soli. Ricordiamo i sacchi dell'immondizia attaccati alle gambe perché non c'erano sistemi di protezione, ed è solo uno degli esempi possibili. La rabbia è legata al fatto che abbiamo perso tante persone che potevano essere salvate se il sistema fosse stato pronto. E dopo quella rabbia oggi c'è la delusione per quell'impegno che era stato assunto - 'non deve succedere mai più' - ma che non è stato ancora mantenuto. Quindi rabbia per ciò che è successo, delusione per quello che non è successo", evidenzia Anelli nella Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid.

CTA

"Se guardo indietro penso al numero dei medici che sono deceduti per via del coronavirus, 380 che sommati alle perdite nelle altre professioni sanitarie è una vera e propria strage - continua il presidente dei medici italiani - sicuramente a causa di una malattia che nessuno di noi si aspettava, ma anche a causa del fatto che il Servizio sanitario nazionale non è stato sufficientemente pronto a proteggere i suoi professionisti", evidenzia Anelli che ricorda anche "la solidarietà e la vicinanza di tanta gente che poi ha apprezzato l'impegno e il sacrificio degli operatori in quel periodo, nei confronti dei malati. Quello che resta oggi, come insegnamento, è che sicuramente il Covid e il sacrificio dei professionisti è presente nella coscienza collettiva della nostra società. Ne abbiamo riscontro anche nell'indagine demoscopica appena realizzata da Fnomceo, secondo la quale l'84% dei cittadini esprime una grande fiducia nella medicina, che significa che quella lezione è rimasta impressa". Ma "resta l'amaro in bocca perché ancora oggi non c'è un piano straordinario per le professioni sanitarie".

Quello che manca, insomma, "è la risposta al sacrificio attraverso un investimento concreto sui professionisti. Continuo a ripetere: non è sufficiente, non è stato sufficiente, anche se è importante, l'impegno economico con il Pnnr. Oggi noi abbiamo bisogno di fare delle politiche che incentivino soprattutto l'attrattività della professione medica in termini economici, ma soprattutto in termini di valorizzazione delle loro competenze e delle loro autonomie. Questo ci sarammo aspettati dal sistema. Se sono morti 380 medici, significa che il sistema non è riuscito a dare quella sicurezza che avrebbe dovuto dare", ammonisce Anelli. Il Ssn, prosegue, "non può essere soltanto costiuito da strumenti e strutture, è fatto soprattutto di persone: di donne e uomini che lavorano nel sistema. Non è una mera infrastruttura tecnica, ma è un'infrastruttura che permmette la coesione sociale, fondamento della pace. E i medici oggi sono operatori di pace - sottolinea il presidente - perché nel momento in cui incontrano il dolore, incontrano la sofferenza, incontrano la fragilità, si mettono in gioco. Rappresentano esattamente il contrario di quello che fa oggi: la violenza e la guerra che tutti noi abbiamo sotto gli occhi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giornata nazionale ricordo vittime covid medici morti di covid filippo anelli fnomceo
Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza